Трамп проведет телефонный разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом
Другие страны
- 21 января, 2026
- 01:12
Президент США Дональд Трамп проведет телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как передает Report, об этом Д. Трамп заявил на пресс-конференции, состоявшейся в Белом доме.
"Мне очень нравится Эрдоган, у нас состоится очень важный телефонный разговор", - сказал он.
Президент США Дональд Трамп также затронул тему Сирии, отметив активную деятельность сирийского лидера Ахмеда аль-Шараа.
"Президент Сирии Ахмед аль-Шараа много работает. Он сильный и жесткий человек. Вчера я говорил с ним, и мы обсудили ситуацию в тюрьмах. В этих тюрьмах содержатся одни из самых опасных террористов в мире. Шараа контролирует этот процесс", - отметил американский лидер.
