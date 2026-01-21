Трамп проведет телефонный разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом

Президент США Дональд Трамп проведет телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает Report, об этом Д. Трамп заявил на пресс-конференции, состоявшейся в Белом доме.

"Мне очень нравится Эрдоган, у нас состоится очень важный телефонный разговор", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп также затронул тему Сирии, отметив активную деятельность сирийского лидера Ахмеда аль-Шараа.

"Президент Сирии Ахмед аль-Шараа много работает. Он сильный и жесткий человек. Вчера я говорил с ним, и мы обсудили ситуацию в тюрьмах. В этих тюрьмах содержатся одни из самых опасных террористов в мире. Шараа контролирует этот процесс", - отметил американский лидер.