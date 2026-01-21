Tramp: Ərdoğanı çox bəyənirəm, onunla vacib telefon danışığım olacaq
Digər ölkələr
- 21 yanvar, 2026
- 00:55
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Türkiyə lideri Rəcəb Tayyib Ərdoğanla telefonla danışacaq.
"Report"un məlumatına görə, ABŞ Prezidenti Donald Tramp bunu Ağ Evdə keçirilən mətbuat konfransında açıqlayıb.
"Ərdoğanı çox bəyənirəm, onunla çox vacib telefon danışığım olacaq", - Tramp deyib.
Tramp Suriyadan da danışıb: "Suriya Prezidenti Əhməd Əl Şaraa çox çalışır. Güclü və sərt insandır. Dünən onunla danışdım və həbsxanalardakı vəziyyət barədə söhbət etdik. Dünyanın ən pis terrorçularından bəziləri həmin həbsxanalardadır. Şaraa bu prosesi izləyir".
Son xəbərlər
01:06
Tramp: ABŞ tezliklə narkotik qaçaqmalçılığına qarşı quru əməliyyatlarına başlayacaqDigər ölkələr
00:55
Tramp: Ərdoğanı çox bəyənirəm, onunla vacib telefon danışığım olacaqDigər ölkələr
00:45
KİV: Starmer Qəzza üzrə Sülh Şurasında iştirakdan imtina etməyi planlaşdırırDigər ölkələr
00:14
Ukrayna və Almaniya müdafiə nazirləri IRIS-T raketlərinin tədarükünün artırılmasını müzakirə ediblərDigər ölkələr
23:55
Danimarkanın Pensiya Fondu ABŞ-nin istiqrazlarını satmaq qərarına gəlibDigər ölkələr
23:44
Ankarada Cümhuriyyət Qülləsində Azərbaycan bayrağı proyeksiya olunubXarici siyasət
23:40
Mehriban Əliyeva İlham Əliyevin Davosda panel iclasda iştirakı ilə bağlı paylaşım edibXarici siyasət
23:30
Burhanettin Duran: Azərbaycan xalqı 20 Yanvar gecəsində dünyaya zülmə təslim olmayacağını göstərdiRegion
23:19