İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    Tramp: Ərdoğanı çox bəyənirəm, onunla vacib telefon danışığım olacaq

    Digər ölkələr
    • 21 yanvar, 2026
    • 00:55
    Tramp: Ərdoğanı çox bəyənirəm, onunla vacib telefon danışığım olacaq

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Türkiyə lideri Rəcəb Tayyib Ərdoğanla telefonla danışacaq.

    "Report"un məlumatına görə, ABŞ Prezidenti Donald Tramp bunu Ağ Evdə keçirilən mətbuat konfransında açıqlayıb.

    "Ərdoğanı çox bəyənirəm, onunla çox vacib telefon danışığım olacaq", - Tramp deyib.

    Tramp Suriyadan da danışıb: "Suriya Prezidenti Əhməd Əl Şaraa çox çalışır. Güclü və sərt insandır. Dünən onunla danışdım və həbsxanalardakı vəziyyət barədə söhbət etdik. Dünyanın ən pis terrorçularından bəziləri həmin həbsxanalardadır. Şaraa bu prosesi izləyir".

    Donald Tramp Rəcəb Tayyib Ərdoğan telefon danışığı
    Трамп проведет телефонный разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом

    Son xəbərlər

    01:06

    Tramp: ABŞ tezliklə narkotik qaçaqmalçılığına qarşı quru əməliyyatlarına başlayacaq

    Digər ölkələr
    00:55

    Tramp: Ərdoğanı çox bəyənirəm, onunla vacib telefon danışığım olacaq

    Digər ölkələr
    00:45

    KİV: Starmer Qəzza üzrə Sülh Şurasında iştirakdan imtina etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    00:14

    Ukrayna və Almaniya müdafiə nazirləri IRIS-T raketlərinin tədarükünün artırılmasını müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    23:55

    Danimarkanın Pensiya Fondu ABŞ-nin istiqrazlarını satmaq qərarına gəlib

    Digər ölkələr
    23:44

    Ankarada Cümhuriyyət Qülləsində Azərbaycan bayrağı proyeksiya olunub

    Xarici siyasət
    23:40

    Mehriban Əliyeva İlham Əliyevin Davosda panel iclasda iştirakı ilə bağlı paylaşım edib

    Xarici siyasət
    23:30

    Burhanettin Duran: Azərbaycan xalqı 20 Yanvar gecəsində dünyaya zülmə təslim olmayacağını göstərdi

    Region
    23:19

    Uitkoff Rusiya Prezidentinin nümayəndəsi ilə görüşünü müsbət qiymətləndirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti