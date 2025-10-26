Трамп: Против ХАМАС примут меры в случае невозвращения тел заложников

Президент США Дональд Трамп заявил, что против палестинского движения ХАМАС будут приняты меры, если оно "как можно скорее" не вернет Израилю тела погибших заложников.

Как сообщает Report, соответсвующая публикация размещена на странице американского лидера в соцсети Х.

"ХАМАС придется как можно скорее начать возвращать тела погибших заложников, в том числе двух американцев, иначе другие страны, участвующие в этом великом мирном процессе, примут меры", - написал он.

Трамп также добавил, что будет "очень внимательно наблюдать" за действиями ХАМАС в ближайшие 48 часов.

Газета Asharq al-Awsat 17 октября сообщила со ссылкой на источники, для обнаружения на территории Газы оставшихся тел заложников ХАМАС потребуется провести "масштабную поисковую операцию". По утверждению собеседников издания, процесс поиска осложняется тем, что сторонники ХАМАС, владевшие информацией о местах захоронения останков, погибли в результате военных действий. Кроме того, некоторые районы анклава, где, предположительно, могли быть захоронены тела, были полностью разрушены и снесены израильскими военными.