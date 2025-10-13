Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Другие страны
    13 октября, 2025
    • 22:49
    Трамп прогнозирует победу Орбана на парламентских выборах в Венгрии

    На полях Саммита мира в Египте президент США Дональд Трамп отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан победит на парламентских выборах 2026 года.

    Как передает Report, об этом он сказал в ходе выступления на мероприятии в Шарм-эль-Шейхе.

    "Ты фантастический. Я поддержал его на последних выборах, и он победил с преимуществом в 28 пунктов. Если будут новые выборы, в этот раз ты справишься еще лучше", - сказал американский лидер, обращаясь к Орбану.

