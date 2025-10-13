İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    • 13 oktyabr, 2025
    • 22:42
    Tramp Macarıstanda parlament seçkilərində Orbanın qalib gələcəyini proqnozlaşdırıb

    Misirdə keçirilən sammit zamanı ABŞ prezidenti Donald Tramp Macarıstanın Baş naziri Viktor Orbanı tərifləyib.

    "Report" xəbər verir ki, Tramp Orbanın 2026-cı il parlament seçkilərində qalib gələcəyini proqnozlaşdırıb.

    "Sən fantastiksən. Mən onu son seçkidə dəstəklədim və o, 28 punktla qalib gəlib. Əgər yeni seçkilər olsa, bu dəfə daha da yaxşı işlər görəcəksən", - Amerika lideri Orbana müraciət edərək deyib.

    Трамп прогнозирует победу Орбана на парламентских выборах в Венгрии

