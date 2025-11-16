Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Трамп призвал телекомпанию NBC уволить ведущего Сета Майерса

    Другие страны
    • 16 ноября, 2025
    • 06:19
    Президент США Дональд Трамп призвал телекомпанию NBC уволить комика и ведущего вечернего шоу Сета Майерса за критику в его адрес.

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети Truth Social.

    "Майерс бездарен, и NBC должна немедленно его уволить", - написал американский лидер. По его словам, телеведущий "страдает неизлечимым синдромом невменяемости Трампа".

    Президент Соединенных Штатов отметил, что вечером 15 ноября Майерса видели в агрессивном состоянии, вероятно, из-за того, что у его шоу упали рейтинги.

    В сентябре руководство телеканала ABC прекратило показ вечерней передачи Jimmy Kimmel Live! на неопределенный срок из-за комментариев относительно убийства консервативного активиста Чарли Кирка. Известный американский комик Джимми Киммел предположил, что преступник может быть из числа сторонников Трампа.

    Дональд Трамп Сет Майерс телекомпания NBC США увольнение

