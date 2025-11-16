Трамп призвал телекомпанию NBC уволить ведущего Сета Майерса

Президент США Дональд Трамп призвал телекомпанию NBC уволить комика и ведущего вечернего шоу Сета Майерса за критику в его адрес.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Майерс бездарен, и NBC должна немедленно его уволить", - написал американский лидер. По его словам, телеведущий "страдает неизлечимым синдромом невменяемости Трампа".

Президент Соединенных Штатов отметил, что вечером 15 ноября Майерса видели в агрессивном состоянии, вероятно, из-за того, что у его шоу упали рейтинги.

В сентябре руководство телеканала ABC прекратило показ вечерней передачи Jimmy Kimmel Live! на неопределенный срок из-за комментариев относительно убийства консервативного активиста Чарли Кирка. Известный американский комик Джимми Киммел предположил, что преступник может быть из числа сторонников Трампа.