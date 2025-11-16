İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Tramp NBC telekanalını aparıcı Set Meyersi işdən çıxarmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    • 16 noyabr, 2025
    • 06:48
    Tramp NBC telekanalını aparıcı Set Meyersi işdən çıxarmağa çağırıb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp NBC telekanalını komediyaçı və axşam şousunun aparıcısı Set Meyersi ona ünvanlanan tənqidlərə görə işdən çıxarmağa çağırıb.

    "Report"un məlumatına görə, Tramp bunu "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Meyers istedadsızdır və NBC dərhal onu işdən çıxarmalıdır", – deyə ABŞ lideri qeyd edib. Onun sözlərinə görə, televiziya aparıcısı "Tramp haqqında sağalmaz dərəcədə qeyri-adekvatlıq sindromundan əziyyət çəkir".

    Tramp əlavə edib ki, 15 noyabr axşamı Meyersin aqressiv vəziyyətdə olduğu müşahidə edilib və o bunu şousunun reytinqlərinin düşməsi ilə əlaqələndirib.

    Sentyabr ayında isə ABC telekanalının rəhbərliyi konservativ fəal Çarli Kirkın qətli ilə bağlı şərhlərə görə "Jimmy Kimmel Live!" axşam verilişinin efirini qeyri-müəyyən müddətə dayandırmışdı. Məşhur amerikalı komediyaçı Cimmi Kimmel cinayətkarın Tramp tərəfdarlarından biri ola biləcəyini ehtimal etmişdi.

    Donald Tramp NBC gecə şousu
    Трамп призвал телекомпанию NBC уволить ведущего Сета Майерса

    Son xəbərlər

    07:23

    Meksikada "Z nəsli"nin yürüşü zamanı 100 polis yaralanıb

    Digər ölkələr
    06:48

    Tramp NBC telekanalını aparıcı Set Meyersi işdən çıxarmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    06:19

    "The Sunday Telegraph": Britaniya Baş nazirinin keçmiş müavini Starmerə qarşı plan hazırlayır

    Digər ölkələr
    05:55

    "Politico": Milyonlarla amerikalı ərzaq yardımından məhrum qala bilər

    Digər ölkələr
    05:24

    Rusiya Dövlət Dumasında vətəndaşların pensiyaya 10 il gec çıxması təklif olunub

    Region
    04:57

    KİV: Avstraliyada yarış avtomobili tamaşaçıları vurub

    Digər ölkələr
    04:41

    Çilidə prezident və parlament seçkiləri keçiriləcək

    Digər ölkələr
    04:17

    Almaniya texnologiyalar sürətlə dəyişdiyi üçün dron ehtiyatı yaratmayacaq

    Digər ölkələr
    03:47

    ABŞ Ədliyyə Nazirliyi Trampın imzalarına görə əfv fərmanlarını yenidən dərc edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti