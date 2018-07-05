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    Трамп призвал страны ОПЕК снизить цены на бензин

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Трамп призвал страны ОПЕК снизить цены на бензин. Как передает Report, по его словам, страны ОПЕК прилагают недостаточно усилий для снижения цены на бензин. 

    На своей странице в Twitter американский лидер написал, что пока США обеспечивают "защиту" различных стран-членов организации, цены продолжают расти. "Улица должна быть с двусторонним движением. Снизьте цены немедленно!", - добавил он. Ранее Трамп призвал ОПЕК держать низкие цены на нефть.

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