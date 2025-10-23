Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Трамп призвал президента Колумбии быть осторожнее

    23 октября, 2025
    • 04:50
    Трамп призвал президента Колумбии быть осторожнее

    Президент США Дональд Трамп призвал своего колумбийского коллегу Густаво Петро быть осторожнее с заявлениями, иначе американская администрация примет "серьезные меры" в отношении него и его страны.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    "Он бандит и плохой человек, и он очень сильно навредил своей стране. Они очень плохо справляются и производят кокаин. У них есть фабрики по производству кокаина", - заявил американский президент.

    "Они выращивают всякую дрянь, наркотики, плохие наркотики, поступающие в Соединенные Штаты. Обычно они проходят через Мексику. И ему лучше быть осторожнее, иначе мы примем очень серьезные меры против него и его страны", - сказал Трамп. Так он прокомментировал слова Петро в интервью телеканалу Univision о том, что миру нужно либо изменить Трампа, либо "избавиться от него".

    "То, куда он привел свою страну, это смертельная ловушка", - резюмировал американский лидер.

