    Tramp Kolumbiya Prezidentini daha diqqətli olmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    23 oktyabr, 2025
    05:09
    Tramp Kolumbiya Prezidentini daha diqqətli olmağa çağırıb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp kolumbiyalı həmkarı Qustavo Petronu bəyanatlarında ehtiyatlı olmağa çağırıb, əks halda Amerika administrasiyası ona və ölkəsinə qarşı "ciddi tədbirlər" görəcək.

    Bu barədə "Report" xarici KİV-ə istinadən məlumat verir.

    "O, bandtidir və pis insandır, ölkəsinə çox ziyan vurub. Onlar çox pis işləyirlər və kokain istehsal edirlər. Onların kokain istehsal edən fabrikləri var", - deyə ABŞ prezidenti bildirib.

    "Onlar hər cür zir-zibili, narkotikləri, ABŞ-yə daxil olan pis narkotikləri yetişdirirlər. Adətən, onlar Meksika vasitəsilə keçirirlər. O, daha ehtiyatlı olmalıdır, yoxsa biz ona və onun ölkəsinə qarşı çox ciddi tədbirlər görəcəyik", - Tramp deyib. Bu sözlərlə o, Petronun "Univision" telekanalına verdiyi müsahibədə dünyaya ya Trampı dəyişdirmək, ya da "ondan qurtulmaq" lazım olduğunu söylədiyini şərh edib.

    "Onun ölkəsini gətirdiyi yer ölümcül tələdir", - deyə Amerika lideri vurğulayıb.

