Президент США Дональд Трамп призвал немедленно снизить ключевую ставку в США.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети Truth.

Он также усомнился в компетентности председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.

"Нет инфляции! Нужно снизить ставку, сильно и прямо сейчас. Пауэлл - полная катастрофа, который не имеет представления ни о чем", - написал Трамп.