ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор

    Трамп призвал немедленно снизить ключевую ставку в США

    Другие страны
    • 10 сентября, 2025
    • 18:09
    Трамп призвал немедленно снизить ключевую ставку в США

    Президент США Дональд Трамп призвал немедленно снизить ключевую ставку в США.

    Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети Truth.

    Он также усомнился в компетентности председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. 

    "Нет инфляции! Нужно снизить ставку, сильно и прямо сейчас. Пауэлл - полная катастрофа, который не имеет представления ни о чем", - написал Трамп.  

    Дональд Трамп США ключевая ставка
    Tramp ABŞ-də əsas faiz dərəcəsinin dərhal azaldılmasını tələb edib

    Последние новости

    19:23

    Азербайджанский боксер вышел в полуфинал чемпионата мира в Ливерпуле

    Индивидуальные
    19:12

    ЦАХАЛ назвал основные цели ударов по Йемену - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:08

    Центр управления движением судов объявил штормовое предупреждение

    Инфраструктура
    19:01

    Пашинян: Армения готова синхронизировать TRIPP с инфраструктурой Азербайджана

    В регионе
    18:57
    Фото

    Азербайджан и Украина обсудили вопросы двустороннего энергосотрудничества

    Энергетика
    18:55

    В ХАМАС заявили, что удар Израиля в Дохе ни на что не повлияет

    Другие страны
    18:43
    Фото

    Баку и Вашингтон обсудили сотрудничество по открытию Зангезурского коридора

    Инфраструктура
    18:43

    Трамп сегодня проведет переговоры с президентом Польши

    Другие страны
    18:40

    SOCAR: Снижение уровня Каспия серьезно влияет на очистку сточных вод в Азербайджане

    Инфраструктура
    Лента новостей