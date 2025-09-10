Трамп призвал немедленно снизить ключевую ставку в США
Другие страны
- 10 сентября, 2025
- 18:09
Президент США Дональд Трамп призвал немедленно снизить ключевую ставку в США.
Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети Truth.
Он также усомнился в компетентности председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
"Нет инфляции! Нужно снизить ставку, сильно и прямо сейчас. Пауэлл - полная катастрофа, который не имеет представления ни о чем", - написал Трамп.
Последние новости
19:23
Азербайджанский боксер вышел в полуфинал чемпионата мира в ЛиверпулеИндивидуальные
19:12
ЦАХАЛ назвал основные цели ударов по Йемену - ОБНОВЛЕНОДругие страны
19:08
Центр управления движением судов объявил штормовое предупреждениеИнфраструктура
19:01
Пашинян: Армения готова синхронизировать TRIPP с инфраструктурой АзербайджанаВ регионе
18:57
Фото
Азербайджан и Украина обсудили вопросы двустороннего энергосотрудничестваЭнергетика
18:55
В ХАМАС заявили, что удар Израиля в Дохе ни на что не повлияетДругие страны
18:43
Фото
Баку и Вашингтон обсудили сотрудничество по открытию Зангезурского коридораИнфраструктура
18:43
Трамп сегодня проведет переговоры с президентом ПольшиДругие страны
18:40