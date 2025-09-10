Tramp ABŞ-də əsas faiz dərəcəsinin dərhal azaldılmasını tələb edib
Digər ölkələr
- 10 sentyabr, 2025
- 18:43
ABŞ Prezidenti Donald Tramp ölkədə əsas faiz dərəcəsinin dərhal azaldılmasını tələb edib.
"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "Truth" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.
O, həmçinin ABŞ Federal Ehtiyat Sisteminin sədri Cerom Pauellin biliyinə şübhə edib.
"Faiz dərəcəsini güclü şəkildə və dərhal azaltmaq lazımdır. Pauell tam bir fəlakətdir, onun heç bir şey haqqında təsəvvürü yoxdur", - Tramp yazıb.
