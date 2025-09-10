İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz

    Tramp ABŞ-də əsas faiz dərəcəsinin dərhal azaldılmasını tələb edib

    Digər ölkələr
    • 10 sentyabr, 2025
    • 18:43
    Tramp ABŞ-də əsas faiz dərəcəsinin dərhal azaldılmasını tələb edib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp ölkədə əsas faiz dərəcəsinin dərhal azaldılmasını tələb edib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "Truth" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.

    O, həmçinin ABŞ Federal Ehtiyat Sisteminin sədri Cerom Pauellin biliyinə şübhə edib.

    "Faiz dərəcəsini güclü şəkildə və dərhal azaltmaq lazımdır. Pauell tam bir fəlakətdir, onun heç bir şey haqqında təsəvvürü yoxdur", - Tramp yazıb.

    ABŞ Donald Tramp faiz dərəcəsi
    Трамп призвал немедленно снизить ключевую ставку в США

    Son xəbərlər

    19:26

    "Neftçi" Ramil Şeydayevlə yollarını ayırdığını açıqlayıb

    Futbol
    19:24

    İsrail ordusu Yəmənə endirdiyi zərbələrin əsas hədəflərini açıqlayıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    19:19

    HƏMAS: İsrailin Dohaya hücumu heç nəyə təsir etməyəcək

    Digər ölkələr
    19:16

    Azərbaycanın U-16 millisi Gürcüstan yığmasına qalib gəlib

    Futbol
    19:15

    Paşinyan: Ermənistan TRIPP-i Azərbaycanın infrastrukturu ilə sinxronlaşdırmağa hazırdır

    Region
    19:11

    Azərbaycan boksçusu dünya çempionatında yarımfinala vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    19:03

    Tramp bu gün Polşa Prezidenti ilə danışıqlar aparacaq

    Digər ölkələr
    18:57

    Dövlət Agentliyi küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edib

    İnfrastruktur
    18:56
    Foto

    Naxçıvan şəhərində ekoloji monitorinq keçirilib

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti