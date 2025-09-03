Трамп призвал ХАМАС немедленно освободить заложников

Президент США Дональд Трамп обратился к ХАМАС с требованием немедленно освободить 20 удерживаемых израильских заложников.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Скажите ХАМАС, чтобы немедленно вернул всех 20 заложников (не 2, не 5 и не 7!), и ситуация быстро изменится. Это закончится!", - написал Трамп.

Напомним, что 18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав установленный в январе режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом палестинского радикального движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в секторе - освобождение всех заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.