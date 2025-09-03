İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi

    Tramp HƏMAS-ı girovları dərhal azad etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    • 03 sentyabr, 2025
    • 19:53
    Tramp HƏMAS-ı girovları dərhal azad etməyə çağırıb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp HƏMAS-ı 20 israilli girovu dərhal azad etməyə çağırıb.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "HƏMAS-a deyin ki, 20 girovun hamısını (2 yox, 5 yox, 7 yox!) dərhal geri qaytarsın və vəziyyət qısa zamanda dəyişəcək. Bu bitəcək!", - Tramp yazıb.

    Xatırladaq ki, martın 18-də İsrail ordusu Qəzza zolağında hərbi əməliyyatları bərpa edərək anklav ərazisinə kütləvi zərbələr endirib və yanvarda yaradılmış atəşkəs rejimini pozub. İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahunun ofisi bunu Fələstinin radikal HƏMAS hərəkatının vasitəçilər və ABŞ prezidentinin xüsusi elçisi Stiven Uitkoffun danışıqlar zamanı irəli sürülən təkliflərdən imtina etməsi ilə izah edib və bildirib ki, sektordakı əməliyyatın məqsədi bütün girovları azad etməkdir. Radikallar hərbi əməliyyatların yenidən başlamasına görə İsrail və ABŞ-nin məsuliyyət daşıdığını bəyan ediblər.

    Tramp HƏMAS İsrail
    Rus Versiası Rus Versiası
    Трамп призвал ХАМАС немедленно освободить заложников

    Son xəbərlər

    20:38

    Türkiyə Əfqanıstana 25 ton humanitar yardım göndərib

    Digər ölkələr
    20:32
    Foto

    Azərbaycanın Mərakeşdəki səfiri bu ölkənin Milli Kitabxanasının direktoru ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    20:31

    QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyi qrant müsabiqələrini elan edib

    İnfrastruktur
    20:29

    Tramp yaxın günlərdə Putinlə danışıq aparacaq

    Digər ölkələr
    20:14

    Tramp: Rusiyanın Ukrayna ilə bağlı addımlarından narazı olsaq, tədbirlər görəcəyik

    Digər ölkələr
    20:11

    KİV: Avropa liderləri və Zelenski sentyabrın 4-də Trampa zəng edəcək

    Digər ölkələr
    19:53

    Tramp HƏMAS-ı girovları dərhal azad etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    19:47
    Foto

    İlham Əliyevin Çinə işgüzar səfəri başa çatıb

    Xarici siyasət
    19:30

    İran və Rusiya prezidentləri İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış böhranı müzakirə edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti