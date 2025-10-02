Трамп примет участие в закрытом брифинге по разведке

Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Президент США Дональд Трамп будет в четверг присутствовать на закрытом для прессы брифинге разведслужб.

    Как передает Report, об этом свидетельствует расписание главы государства.

    Согласно графику, брифинг начнется в 11:00 в Овальном кабинете Белого дома. Его тема не раскрывается.

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США предоставят Украине разведданные для нанесения ракетных ударов по российской энергетической инфраструктуре. Отмечалось, что американские чиновники обратились к союзникам по НАТО с просьбой оказать Киеву такую же поддержку. США также рассматривают возможность направить Украине крылатые ракеты Tomahawk и боеприпасы Barracuda, однако решение об их поставке еще не принято.

    Tramp kəşfiyyat xidmətlərinin qapalı brifinqində iştirak edəcək

