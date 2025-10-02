İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Tramp kəşfiyyat xidmətlərinin qapalı brifinqində iştirak edəcək

    Digər ölkələr
    • 02 oktyabr, 2025
    • 09:27
    Tramp kəşfiyyat xidmətlərinin qapalı brifinqində iştirak edəcək

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bu gün kəşfiyyat xidmətlərinin mətbuat üçün qapalı olan brifinqində iştirak edəcək.

    "Report"un məlumatına görə, qrafikə əsasən, brifinq saat 11:00-da Ağ Evin Oval kabinetində başlayacaq. Onun mövzusu açıqlanmır.

    Daha əvvəl "The Wall Street Journal" qəzeti məlumat yaymışdı ki, ABŞ Ukraynaya Rusiyanın enerji infrastrukturuna raket zərbələri endirmək üçün kəşfiyyat məlumatları təqdim edəcək. Qeyd edilib ki, amerikalı rəsmilər NATO üzrə müttəfiqlərə Kiyevi eyni dəstəklə təmin etmək xahişi ilə müraciət ediblər.

    ABŞ Donald Tramp Ağ Ev
    Трамп примет участие в закрытом брифинге по разведке

