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    Трамп примет участие в саммите НАТО 25 мая в Брюсселе

    Президент с нетерпением ожидает встречи со своими коллегами по НАТО

    Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите НАТО 25 мая в Брюсселе.

    Как передает Report, об этом сообщила во вторник пресс-служба Белого дома.

    "Президент с нетерпением ожидает встречи со своими коллегами по НАТО, чтобы подтвердить нашу твердую приверженность НАТО, чтобы обсудить важные для альянса вопросы, особенно распределение ответственности между союзниками и роль НАТО в борьбе с терроризмом", — говорится в заявлении.

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