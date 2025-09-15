Трамп пригрозил ввести чрезвычайное положение в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон (округ Колумбия, США) стала одним из самых безопасных городов.

Как передает Report об этом он написал в Truth Social.

Глава Белого дома написал, что федеральное правительство под его руководством вмешалось в "полный криминальный беспорядок", охвативший столицу страны. По его словам, благодаря этим мерам Вашингтон превратился "из одного из самых опасных городов США в один из самых безопасных" всего за несколько недель: "Это место вновь процветает, рестораны, магазины и предприятия переполнены, и впервые за десятилетия практически нет преступности".

Вместе с тем, президент выразил обеспокоенность решением мэра Мюриэль Боузер прекратить сотрудничество Департамента столичной полиции с ICE (Иммиграционная и таможенная служба США) в вопросах высылки и переселения "опасных" нелегальных иммигрантов. По его словам, если федеральное правительство допустит это, преступность снова возрастет.

"Жителям и компаниям Вашингтона, округ Колумбия, не беспокойтесь. Я с вами и не допущу этого случиться. Я объявлю чрезвычайное положение и, при необходимости, федерализирую страну!!!..Сделаем Америку снова великой", - заявил президент.