Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний

    Трамп пригрозил ввести чрезвычайное положение в Вашингтоне

    Другие страны
    • 15 сентября, 2025
    • 09:38
    Трамп пригрозил ввести чрезвычайное положение в Вашингтоне

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон (округ Колумбия, США) стала одним из самых безопасных городов. 

    Как передает Report об этом он написал в Truth Social.

    Глава Белого дома написал, что федеральное правительство под его руководством вмешалось в "полный криминальный беспорядок", охвативший столицу страны. По его словам, благодаря этим мерам Вашингтон превратился "из одного из самых опасных городов США в один из самых безопасных" всего за несколько недель: "Это место вновь процветает, рестораны, магазины и предприятия переполнены, и впервые за десятилетия практически нет преступности".

    Вместе с тем, президент выразил обеспокоенность решением мэра Мюриэль Боузер прекратить сотрудничество Департамента столичной полиции с ICE (Иммиграционная и таможенная служба США) в вопросах высылки и переселения "опасных" нелегальных иммигрантов. По его словам, если федеральное правительство допустит это, преступность снова возрастет.

    "Жителям и компаниям Вашингтона, округ Колумбия, не беспокойтесь. Я с вами и не допущу этого случиться. Я объявлю чрезвычайное положение и, при необходимости, федерализирую страну!!!..Сделаем Америку снова великой", - заявил президент. 

    Вашингтон США Дональд Трамп борьба с преступностью преступность
    Tramp Vaşinqtonda fövqəladə vəziyyət elan etməklə hədələyib

    Последние новости

    10:55
    Фото

    Президент Ильхам Алиев посетил село Бадара Ходжалинского района

    Внутренняя политика
    10:53
    Фото

    Президент Ильхам Алиев посетил село Дашбулаг Ходжалинского района

    Внутренняя политика
    10:53

    В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные боеприпасы

    Армия
    10:49

    ЦАХАЛ сообщил о ликвидации боевика "Хезболлы", занимавшегося разработкой оружия

    Другие страны
    10:41

    В Кяльбаджаре впервые за 33 года прозвенел первый школьный звонок

    Наука и образование
    10:34

    В Сабирабаде убит 42-летний мужчина - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    10:27

    Из Турции экстрадирован экс-сотрудник правоохранительных органов Казахстана

    Другие
    10:23

    Премьер Пакистана посетит Катар для участия в экстренном арабо-исламском саммите

    Другие страны
    10:21

    В Кыргызстане пресечена деятельность преступной группы из сотрудников ГКНБ

    В регионе
    Лента новостей