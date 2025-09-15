İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü
    Digər ölkələr
    • 15 sentyabr, 2025
    • 09:57
    Tramp Vaşinqtonda fövqəladə vəziyyət elan etməklə hədələyib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Vaşinqtonun (Kolumbiya dairəsi, ABŞ) ən təhlükəsiz şəhərlərdən birinə çevrildiyini bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə o, "Truth Social"da yazıb.

    Onun sözlərinə görə, bəzi tədbirlər sayəsində Vaşinqton cəmi bir neçə həftə ərzində ən təhlükəsiz şəhərə çevrilib: "Bu yer yenidən çiçəklənir, restoranlar, mağazalar və müəssisələr doludur. Onilliklər ərzində ilk dəfə olaraq demək olar ki, cinayət yoxdur".

    Bununla yanaşı, D.Tramp mer Muriel Bouzerin paytaxt polis departamentinin "təhlükəli" qeyri-qanuni miqrantların deportasiyası və köçürülməsi məsələlərində ICE (ABŞ Miqrasiya və Gömrük Xidməti) ilə əməkdaşlığını dayandırmaq barədə qərarından narahatlığını ifadə edib. Onun sözlərinə görə, əgər federal hökumət buna icazə versə, cinayətkarlıq yenidən artacaq.

    "Vaşinqton, Kolumbiya dairəsinin sakinləri və şirkətləri, narahat olmayın. Mən sizinləyəm və bunun baş verməsinə imkan verməyəcəyəm. Mən fövqəladə vəziyyət elan edəcəyəm və lazım gələrsə, ölkəni federallaşdıracağam! ABŞ-ni yenidən əzəmətli edək", - o bildirib.

    ABŞ Donald Tramp Vaşinqton
    Трамп пригрозил ввести чрезвычайное положение в Вашингтоне

