Трамп пригрозил стереть Иран с лица земли при продолжении угроз в свой адрес

Президент США Дональд Трамп выступил с жесткими заявлениями в адрес Ирана, пообещав уничтожить страну в случае, если его жизни будет угрожать опасность.

Как передает Report, соответствующее заявление он сделал, комментируя утверждение ведущей телеканала NewsNation о том, что Иран угрожает американскому лидеру.

"Им не следует так делать, но я предупредил: если что-то случится, вся страна взлетит на воздух. <...> У меня очень четкие инструкции - если что-нибудь случится, они будут стерты с лица земли", - заявил Трамп.

Кроме того, он обвинил своего предшественника на посту президента США Джо Байдена в недостаточно жесткой политике по отношению к Тегерану.

"Мы всегда удивлялись, почему Байден ничего не говорит? Будь я тогда здесь [в Белом доме], и угрожай они кому-нибудь - даже не президенту, а просто кому-нибудь, как это было со мной, - я бы точно нанес им очень сильный удар", - подчеркнул американский лидер.