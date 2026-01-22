Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Трамп пригрозил "серьезным ответом" Европе в случае продажи американских активов

    • 22 января, 2026
    • 20:10
    Трамп пригрозил серьезным ответом Европе в случае продажи американских активов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может дать "серьезный ответ", если европейские страны начнут продавать американские активы в ответ на его угрозы о вповышении пошлин из-за Гренландии.

    Как передает Report, об этом он заявил в интервью Fox Business на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    "Если они это сделают, пусть делают. Но вы знаете, если это произойдет, с нашей стороны будет серьезный ответ", - сказал Трамп.

    Ранее стало известно, что Датский пенсионный фонд AkademikerPension принял решение избавиться от государственных облигаций США на фоне конфликта вокруг Гренландии.

    Tramp Avropa ölkələrini ABŞ aktivlərinin satışı halında ciddi cavab ilə hədələyib

