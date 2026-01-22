Трамп пригрозил "серьезным ответом" Европе в случае продажи американских активов

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может дать "серьезный ответ", если европейские страны начнут продавать американские активы в ответ на его угрозы о вповышении пошлин из-за Гренландии.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью Fox Business на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Если они это сделают, пусть делают. Но вы знаете, если это произойдет, с нашей стороны будет серьезный ответ", - сказал Трамп.

Ранее стало известно, что Датский пенсионный фонд AkademikerPension принял решение избавиться от государственных облигаций США на фоне конфликта вокруг Гренландии.