DPA: Пенсионный фонд Дании решил продать облигации США

    Другие страны
    • 20 января, 2026
    • 21:08
    Датский пенсионный фонд AkademikerPension принял решение избавиться от государственных облигаций США на фоне конфликта вокруг Гренландии.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на организацию.

    AkademikerPension владеет американскими облигациями на сумму около $100 млн. При этом причиной продажи называется напряженная финансовая ситуация администрации США и якобы прямой связи между конфликтом вокруг Гренландии и решением избавиться от облигаций нет.

    Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать.

