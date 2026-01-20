İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    Danimarkanın Pensiya Fondu ABŞ-nin istiqrazlarını satmaq qərarına gəlib

    Digər ölkələr
    • 20 yanvar, 2026
    • 23:55
    Danimarkanın Pensiya Fondu ABŞ-nin istiqrazlarını satmaq qərarına gəlib

    Danimarka "AkademikerPension" pensiya fondu Qrenlandiya ətrafında münaqişə fonunda ABŞ hökumət istiqrazlarından imtina etmək qərarına gəlib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə DPA təşkilata istinadən xəbər yayıb.

    "AkademikerPension" təxminən 100 milyon dollarlıq ABŞ istiqrazlarına malikdir. Satışın ABŞ administrasiyasının gərgin maliyyə vəziyyəti ilə bağlı olduğu bildirilir və iddialara görə, Qrenlandiya ilə bağlı münaqişə ilə istiqrazlardan imtina etmək qərarı arasında birbaşa əlaqə yoxdur.

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp dəfələrlə Qrenlandiyanın Birləşmiş Ştatlara qoşulmasının vacibliyini bildirib. Birinci müddətində o, adanı almağı təklif edib və 2025-ci ilin martında onun ilhaq oluna biləcəyinə əminliyini ifadə edib.

    Danimarka ABŞ istiqraz
    DPA: Пенсионный фонд Дании решил продать облигации США

    Son xəbərlər

    00:14

    Ukrayna və Almaniya müdafiə nazirləri IRIS-T raketlərinin tədarükünün artırılmasını müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    23:55

    Danimarkanın Pensiya Fondu ABŞ-nin istiqrazlarını satmaq qərarına gəlib

    Digər ölkələr
    23:44

    Ankarada Cümhuriyyət Qülləsində Azərbaycan bayrağı proyeksiya olunub

    Xarici siyasət
    23:40

    Mehriban Əliyeva İlham Əliyevin Davosda panel iclasda iştirakı ilə bağlı paylaşım edib

    Xarici siyasət
    23:30

    Burhanettin Duran: Azərbaycan xalqı 20 Yanvar gecəsində dünyaya zülmə təslim olmayacağını göstərdi

    Region
    23:19

    Uitkoff Rusiya Prezidentinin nümayəndəsi ilə görüşünü müsbət qiymətləndirib

    Digər ölkələr
    23:11
    Foto

    Kənar dairəvi yolda buzlaşma səbəbindən nəqliyyatın hərəkətində çətinlik yaranıb

    Hadisə
    22:59

    İspaniyada iki qatarın relsdən çıxması nəticəsində həlak olanların sayı 42-yə çatıb

    Digər ölkələr
    22:46
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Davosda Qətərin Baş naziri və xarici işlər naziri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti