Трамп пригрозил Путину последствиями, если конфликт с Украиной не будет урегулирован

Президент США Дональд Трамп заявил, что для российского лидера Владимира Путина "всё плохо закончится", если он не урегулирует конфликт с Украиной.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, глава Белого дома отметил, что если бы президент России смог урегулировать напряжённую ситуацию, это выглядело бы отлично.

"Думаю, он решит этот вопрос. Но в любом случае мы будем действовать. Если не решит - для него это плохо закончится", - сказал Трамп.

Президент США также допустил возможность передачи Киеву ракет Tomahawk в случае, если конфликт не будет урегулирован. По его словам, он может обсудить этот вопрос с Путиным.

В свою очередь, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Белого дома пока не принял решение о поставках Tomahawk и Киев продолжает работу над этим вопросом.