Трамп пригрозил продолжением военных операций против Ирана в случае срыва переговоров
Другие страны
- 30 марта, 2026
- 15:53
Президент США Дональд Трамп сообщил о значительном прогрессе по вопросу прекращения военных операций в Иране.
Как передает Report, об этом он написал в соцсети Truth social.
"Соединенные Штаты Америки ведут серьезные переговоры с НОВЫМ И БОЛЕЕ РАЗУМНЫМ РЕЖИМОМ о прекращении наших военных операций в Иране. Был достигнут значительный прогресс", - написал он.
При этом, Трамп отметил, что если по какой-либо причине соглашение в ближайшее время не будет достигнуто, и Ормузский пролив не будет "открыт для бизнеса", то военные операции продолжатся. Он пригрозил ударами по острову Харк, нефтяным скважинам и электростанциям в случае срыва мирной сделки.
Последние новости
