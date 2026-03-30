Трамп пригрозил продолжением военных операций против Ирана в случае срыва переговоров

Президент США Дональд Трамп сообщил о значительном прогрессе по вопросу прекращения военных операций в Иране.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Truth social.

"Соединенные Штаты Америки ведут серьезные переговоры с НОВЫМ И БОЛЕЕ РАЗУМНЫМ РЕЖИМОМ о прекращении наших военных операций в Иране. Был достигнут значительный прогресс", - написал он.

При этом, Трамп отметил, что если по какой-либо причине соглашение в ближайшее время не будет достигнуто, и Ормузский пролив не будет "открыт для бизнеса", то военные операции продолжатся. Он пригрозил ударами по острову Харк, нефтяным скважинам и электростанциям в случае срыва мирной сделки.