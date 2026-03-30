Трамп пригрозил продолжением военных операций против Ирана в случае срыва переговоров

Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    30 марта, 2026
    Президент США Дональд Трамп сообщил о значительном прогрессе по вопросу прекращения военных операций в Иране.

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети Truth social.

    "Соединенные Штаты Америки ведут серьезные переговоры с НОВЫМ И БОЛЕЕ РАЗУМНЫМ РЕЖИМОМ о прекращении наших военных операций в Иране. Был достигнут значительный прогресс", - написал он.

    При этом, Трамп отметил, что если по какой-либо причине соглашение в ближайшее время не будет достигнуто, и Ормузский пролив не будет "открыт для бизнеса", то военные операции продолжатся. Он пригрозил ударами по острову Харк, нефтяным скважинам и электростанциям в случае срыва мирной сделки.

    Tramp: Razılaşma əldə edilməsə, İrana qarşı hərbi əməliyyatlar davam etdiriləcək

