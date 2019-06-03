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Трамп пригрозил Мексике выводом американских компаний

Трамп пригрозил Мексике выводом американских компаний

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские компании уйдут из Мексики, если она не остановит поток нелегальной миграции в Соединённые Штаты.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, соответствующее заявление Трамп сделал на своей странице в Twitter.

"Мексика отправляет большую делегацию, чтобы поговорить о стене. Проблема в том, что они "разговаривают" уже 25 лет. Мы хотим действий, а не разговоров. Они могли бы решить кризис на границе за один день, если пожелают. В противном случае наши компании и рабочие места вернутся в США!" - написал Трамп.

Ранее в США заявили, что вновь повысят пошлины на все товары из Мексики с 1 июля и продолжат увеличивать тарифы каждый месяц, если власти этой страны не предпримут меры, чтобы остановить поток нелегальных иммигрантов в США.

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