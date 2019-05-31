США будут повышать пошлины каждый месяц, если Мексика не остановит нелегальную иммиграцию

США вновь повысят пошлины на все товары из Мексики с 1 июля и продолжат увеличивать тарифы каждый месяц, если власти этой страны не предпримут меры, чтобы остановить поток нелегальных иммигрантов в США.

Как сообщил в ходе телефонного брифинга в четверг представитель Белого дома, каждый месяц пошлина будет возрастать на 5%, пока не достигнет 25%, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"С 10 июня будет введена 5-процентная пошлина на все товары из Мексики. Если власти Мексики не захотят помогать нам справиться с кризисом на границе, то с 1 июля пошлина станет 10-процентной", - заявил представитель администрации, отметив, что пошлина будет расти на 5% в начале каждого месяца. 1 октября, по плану Белого дома, состоится "последнее повышение пошлины до 25%".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вводит 5-процентную пошлину на все товары из Мексики с 10 июня в связи с кризисом на границе.

Президент США Дональд Трамп 29 марта пригрозил закрыть границу с Мексикой, если Мехико не остановит поток нелегальной миграции. В тот же день глава латиноамериканского государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что не намерен вступать в полемику с коллегой из соседней страны из-за его угроз.

Ежегодно несколько сотен тысяч человек, в основном из бедных стран Центральной Америки, пытаются добраться до США через Мексику. На этом пути они нередко становятся жертвами преступных группировок или торговцев людьми.