Трамп пригрозил Испании пошлинами за отказ повысить военные расходы

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ввести пошлины на импорт из Испании из-за отказа Мадрида увеличить оборонные расходы до уровня 5% от ВВП.

Как передает Report, об этом американский лидер сообщил журналистам в Белом доме.

"Я очень недоволен Испанией. Это единственная страна НАТО, которая не повысила расходы на оборону до 5%. Думаю наказать Испанию введением пошлин", - заявил Трамп.

Ранее, во время встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом, Трамп отметил, что среди стран-членов НАТО именно Испания значительно отстает по расходам на оборону.

"У нас есть один отстающий - это Испания. Следует им позвонить и узнать, почему они отстают. У них нет оправданий (...). Возможно, откровенно говоря, их следовало бы убрать из НАТО", - добавил он.

Испанские власти, в свою очередь, заявляют, что способны выполнить все согласованные с НАТО инициативы по повышению боеготовности вооруженных сил без увеличения оборонных расходов до указанного уровня.