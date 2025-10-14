İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Tramp İspaniyanı rüsumlarla hədələyib

    Digər ölkələr
    • 14 oktyabr, 2025
    • 23:35
    Tramp İspaniyanı rüsumlarla hədələyib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp İspaniyanın müdafiə xərclərini ÜDM-in 5 %-nə qədər artırmaqdan imtina etdiyinə görə bu ölkədən idxal olunan mallara rüsum tətbiq etmək niyyətini açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu amerikalı lider Ağ Evdə jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    "Mən İspaniyadan çox narazıyam. Onlar yeganə NATO ölkəsidir ki, müdafiə xərclərini 5 %-ə qədər artırmayıb. İspaniyanı tariflərlə cəzalandırmağı düşünürəm", - Tramp bildirib.

    Bundan əvvəl Finlandiya Prezidenti Aleksandr Stubb ilə görüşü zamanı Tramp qeyd edib ki, NATO-ya üzv ölkələr arasında İspaniya müdafiə xərclərində əhəmiyyətli dərəcədə geri qalır.

    "Bizim bir geridə qalan ölkəmiz var, o da İspaniyadır. Onlara zəng edib öyrənməliyik ki, niyə geridə qalırlar. Onların heç bir bəhanəsi yoxdur. Açığını desəm, onları NATO-dan qovmaq lazımdır", - o əlavə edib.

    İspaniya hakimiyyət orqanları isə öz növbəsində bildirirlər ki, onlar müdafiə xərclərini müəyyən edilmiş səviyyəyə çatdırmadan silahlı qüvvələrin döyüş hazırlığının artırılması üçün NATO ilə razılaşdırılmış bütün təşəbbüsləri həyata keçirməyə qadirdirlər.

    Donald Tramp İspaniya
    Трамп пригрозил Испании пошлинами за отказ повысить военные расходы

    Son xəbərlər

    00:13

    Bessent: Vaşinqton Moskvaya təzyiqi artırmağa hazırdır

    Digər ölkələr
    00:00

    İlham Əliyevin ilk dəfə Azərbaycan Prezidenti seçilməsindən 22 il ötür

    Daxili siyasət
    23:48

    Tramp Putinin Ukrayna ilə müharibəni bitirmək niyyətində olmadığını deyib

    Digər ölkələr
    23:40

    Türkiyədə baş verən ağır yol qəzasında 18 nəfər xəsarət alıb

    Region
    23:35

    Tramp İspaniyanı rüsumlarla hədələyib

    Digər ölkələr
    23:22

    BMT-də insanlıq əleyhinə cinayətlərlə bağlı Azərbaycanın bəyanatı səsləndirilib

    Xarici siyasət
    23:02

    Tramp HƏMAS-ın zorla silahsızlaşdırılmasını istisna etməyib

    Digər ölkələr
    22:49

    ABŞ və Britaniya kibercinayətkarlara qarşı ən böyük sanksiyaları tətbiq edib

    Digər ölkələr
    22:44

    Ramiz Mehdiyev barəsində ev dustaqlığı qətimkan tədbiri seçilib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti