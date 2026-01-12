Sumqayıtda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb
Hadisə
- 12 yanvar, 2026
- 15:34
Sumqayıt şəhərində piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə şəhərin 12-ci mikrorayonunda qeydə alınıb.
1982-ci il təvəllüdlü Hüseynova Lətafət Bahəddin qızı idarə etdiyi "Hyundai Accent" markalı avtomobillə yolu keçən piyadanı vurub.
Piyada xəstəxanaya çatdırılsa da, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır
