    Hadisə
    • 12 yanvar, 2026
    • 15:34
    Sumqayıtda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Sumqayıt şəhərində piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə şəhərin 12-ci mikrorayonunda qeydə alınıb.

    1982-ci il təvəllüdlü Hüseynova Lətafət Bahəddin qızı idarə etdiyi "Hyundai Accent" markalı avtomobillə yolu keçən piyadanı vurub.

    Piyada xəstəxanaya çatdırılsa da, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır

