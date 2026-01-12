İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Azərbaycan-Latviya Hökumətlərarası Komissiyasının tərkibində dəyişiklik edilib

    Digər
    • 12 yanvar, 2026
    • 15:36
    Azərbaycan-Latviya Hökumətlərarası Komissiyasının tərkibində dəyişiklik edilib

    Azərbaycanla Latviya arasında iqtisadi, elmi-texniki və mədəni əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın tərkibində dəyişiklik edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

    Sənədə əsasən, Azərbaycan-Latviya Hökumətlərarası Komissiyasının Azərbaycan tərəfindən həmsədri kənd təsərrüfatı naziri təyin edilib.

    Qeyd edək ki, bu vəzifə əvvəllər ekologiya və təbii sərvətlər nazirinə həvalə olunmuşdu.

    Azərbaycan Latviya Hökumətlərarası Komissiya kənd təsərrüfatı naziri
    Внесены изменения в состав Азербайджано-Латвийской межправкомиссии

    Son xəbərlər

    16:21

    İlham Əliyev: "Bu gün ölkəmizdə qazlaşma 96 %-ə çatıb"

    Energetika
    16:21

    Qaribaşvili 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib - YENİLƏNİB

    Region
    16:21

    Sabunçu və Binəqədidə evlərdən 10 min manatlıq oğurluq olub

    Hadisə
    16:19

    Kür−Bakı magistral kəməri əsaslı təmir olunacaq

    İnfrastruktur
    16:15

    "Qəbələ"dən ayrılan futbolçu I Liqa klubuna transfer olunub

    Futbol
    16:09

    Azərbaycanda risk əsaslı tənzimləməyə keçid həyata keçiriləcək

    Maliyyə
    16:08

    Sabah Şirvan şəhərində 4 700-dən çox abonent qazsız qalacaq

    Energetika
    16:06

    Sumqayıtda yeni tullantı sutəmizləyici qurğu tikiləcək

    İnfrastruktur
    16:05

    "Kəpəz" qış fasiləsində daha iki futbolçusu ilə vidalaşacaq

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti