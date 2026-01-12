Azərbaycan-Latviya Hökumətlərarası Komissiyasının tərkibində dəyişiklik edilib
Digər
- 12 yanvar, 2026
- 15:36
Azərbaycanla Latviya arasında iqtisadi, elmi-texniki və mədəni əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın tərkibində dəyişiklik edilib.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
Sənədə əsasən, Azərbaycan-Latviya Hökumətlərarası Komissiyasının Azərbaycan tərəfindən həmsədri kənd təsərrüfatı naziri təyin edilib.
Qeyd edək ki, bu vəzifə əvvəllər ekologiya və təbii sərvətlər nazirinə həvalə olunmuşdu.
Son xəbərlər
16:21
İlham Əliyev: "Bu gün ölkəmizdə qazlaşma 96 %-ə çatıb"Energetika
16:21
Qaribaşvili 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib - YENİLƏNİBRegion
16:21
Sabunçu və Binəqədidə evlərdən 10 min manatlıq oğurluq olubHadisə
16:19
Kür−Bakı magistral kəməri əsaslı təmir olunacaqİnfrastruktur
16:15
"Qəbələ"dən ayrılan futbolçu I Liqa klubuna transfer olunubFutbol
16:09
Azərbaycanda risk əsaslı tənzimləməyə keçid həyata keçiriləcəkMaliyyə
16:08
Sabah Şirvan şəhərində 4 700-dən çox abonent qazsız qalacaqEnergetika
16:06
Sumqayıtda yeni tullantı sutəmizləyici qurğu tikiləcəkİnfrastruktur
16:05