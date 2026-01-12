Внесены изменения в состав Азербайджано-Латвийской межправкомиссии
Внешняя политика
- 12 января, 2026
- 16:04
Внесены изменения в состав Межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Азербайджаном и Латвией.
Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Согласно документу, сопредседателем Азербайджано-Латвийской Межправительственной комиссии с азербайджанской стороны назначен министр сельского хозяйства.
Ранее эта должность была возложена на министра экологии и природных ресурсов.
