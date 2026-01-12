İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Azərbaycan-Latviya Hökumətlərarası Komissiyasının tərkibində dəyişiklik edilib

    Xarici siyasət
    • 12 yanvar, 2026
    • 15:36
    Azərbaycanla Latviya arasında iqtisadi, elmi-texniki və mədəni əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın tərkibində dəyişiklik edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

    Sənədə əsasən, Azərbaycan-Latviya Hökumətlərarası Komissiyasının Azərbaycan tərəfindən həmsədri kənd təsərrüfatı naziri təyin edilib.

    Qeyd edək ki, bu vəzifə əvvəllər ekologiya və təbii sərvətlər nazirinə həvalə olunmuşdu.

    Azərbaycan Latviya Hökumətlərarası Komissiya kənd təsərrüfatı naziri
    Внесены изменения в состав Азербайджано-Латвийской межправкомиссии
    Composition of Azerbaijan–Latvia Intergovernmental Commission changed

