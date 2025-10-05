Трамп пригрозил ХАМАС "полным уничтожением" при попытке удержать власть в Газе

Президент США Дональд Трамп заявил, что палестинское движение ХАМАС будет полностью уничтожено, если его представители откажутся от передачи власти в секторе Газа.

Как передает Report, об этом он сказал в интервью телеканалу CNN.

"Полное уничтожение", - сказал американский лидер в ответ на вопрос ведущего о том, что ждет радикальную организацию в том случае, если она будет настаивать на сохранении власти в палестинском анклаве.

Напомним, что 29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил. Израиль объявил, что согласен с этим планом.

3 октября ХАМАС передал посредникам ответ на предложение президента США. Движение выразило готовность освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших. При этом член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук выразил сомнение в том, что все заложники могут быть освобождены в течение 72 часов, как того требует план Трампа.

Новый раунд непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС пройдет 6 октября в Египте.