    Другие страны
    • 05 октября, 2025
    • 18:06
    Трамп пригрозил ХАМАС полным уничтожением при попытке удержать власть в Газе

    Президент США Дональд Трамп заявил, что палестинское движение ХАМАС будет полностью уничтожено, если его представители откажутся от передачи власти в секторе Газа.

    Как передает Report, об этом он сказал в интервью телеканалу CNN.

    "Полное уничтожение", - сказал американский лидер в ответ на вопрос ведущего о том, что ждет радикальную организацию в том случае, если она будет настаивать на сохранении власти в палестинском анклаве.

    Напомним, что 29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил. Израиль объявил, что согласен с этим планом.

    3 октября ХАМАС передал посредникам ответ на предложение президента США. Движение выразило готовность освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших. При этом член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук выразил сомнение в том, что все заложники могут быть освобождены в течение 72 часов, как того требует план Трампа.

    Новый раунд непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС пройдет 6 октября в Египте.

    Trampdan "HƏMAS"a xəbərdarlıq: "Hakimiyyəti ötürməkdən imtina edərsə, tamamilə məhv olunacaq"

