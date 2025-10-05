İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Trampdan "HƏMAS"a xəbərdarlıq: "Hakimiyyəti ötürməkdən imtina edərsə, tamamilə məhv olunacaq"

    Digər ölkələr
    • 05 oktyabr, 2025
    • 18:02
    Trampdan HƏMASa xəbərdarlıq: Hakimiyyəti ötürməkdən imtina edərsə, tamamilə məhv olunacaq

    ABŞ prezidenti Donald Tramp bildirib ki, Fələstinin HƏMAS hərəkatı onun nümayəndələri Qəzza zolağında hakimiyyəti ötürməkdən imtina edərsə, tamamilə məhv olunacaq.

    "Report" xəbər verir ki, Amerika lideri CNN telekanalına müsahibəsində aparıcının Fələstin anklavında hakimiyyəti saxlamaqda israrlı olsa, radikal təşkilatı nə gözləyir sualına cavabında deyib: "Tamamilə məhv olunacaq".

    Sentyabrın 29-da Ağ Ev Trampın Qəzzadakı münaqişənin həlli ilə bağlı hərtərəfli planını açıqlayıb.

    Sənəd 20 bənddən ibarətdir. O, digər məsələlərlə yanaşı, anklavda müvəqqəti xarici idarəetmənin tətbiqini və orada beynəlxalq qüvvələrin yerləşdirilməsini təmin edir. İsrail bu planla razılaşdığını açıqlayıb.

    Oktyabrın 3-də HƏMAS ABŞ prezidentinin təklifinə cavabını vasitəçilərə təqdim edib. Hərəkat bütün yaşayan israilli girovları azad etməyə və ölənlərin cəsədlərini təhvil verməyə hazır olduğunu bildirib.

    Bununla belə, HƏMAS siyasi bürosunun üzvü Musa Əbu Mərzuq Trampın planının tələb etdiyi kimi, bütün girovların 72 saat ərzində azad oluna biləcəyinə şübhə ilə yanaşıb.

    Donald Tramp HƏMAS
    Трамп пригрозил ХАМАС "полным уничтожением" при попытке удержать власть в Газе

    Son xəbərlər

    21:30

    Britaniya polisinə etirazlarla bağlı yeni səlahiyyətlər veriləcək

    Digər ölkələr
    21:17

    Tramp "HƏMAS"la danışıqların çox uğurla davam etdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    20:53

    Pentaqonda media işçiləri üçün qaydalar sərtləşdirilir

    Digər ölkələr
    20:39

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın 3x3 basketbol yığmaları yarımfinala yüksəlib

    Komanda
    20:38

    KİV: "HƏMAS" İsrailli girovları azad etməyə və silahları təhvil verməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    20:17

    Merts və Tramp Rusiyanın aktivlərindən Ukraynaya kömək üçün istifadəni müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    19:50

    Çində çikunqunya virusuna 3 mindən çox yeni yoluxma qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    19:33

    ABŞ-də baş verən atışmada iki nəfər ölüb, 12 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    19:28

    Premyer Liqa: Turun son matçında "Şamaxı" səfərdə "Qəbələ"ni məğlub edib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti