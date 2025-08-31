Трамп пригрозил губернатору Иллинойса

Американский президент Дональд Трамп предупредил, что может прибегнуть к мерам федерального контроля в Чикаго, если местные власти не наведут порядок с преступностью.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

Политик отметил, что в прошлые выходные в городе подстрелили 24 человек, а шесть получили несовместимые с жизнью травмы. Трамп упомянул "жалкого губернатора Иллинойса".

"Он (губернатор Иллинойса Джей Прицкер - ред.) псих. Ему лучше выправить ситуацию быстро, или мы придем", - завил президент США.

Ранее Трамп намекал, что может послать войска на борьбу с преступностью в Чикаго и Нью-Йорк.