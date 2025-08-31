Трамп пригрозил губернатору Иллинойса
Другие страны
- 31 августа, 2025
- 05:51
Американский президент Дональд Трамп предупредил, что может прибегнуть к мерам федерального контроля в Чикаго, если местные власти не наведут порядок с преступностью.
Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.
Политик отметил, что в прошлые выходные в городе подстрелили 24 человек, а шесть получили несовместимые с жизнью травмы. Трамп упомянул "жалкого губернатора Иллинойса".
"Он (губернатор Иллинойса Джей Прицкер - ред.) псих. Ему лучше выправить ситуацию быстро, или мы придем", - завил президент США.
Ранее Трамп намекал, что может послать войска на борьбу с преступностью в Чикаго и Нью-Йорк.
Последние новости
06:20
На Земле 2 сентября ожидаются мощные магнитные буриЭкология
06:17
В Тяньцзине проходит встреча президента Ильхама Алиева с председателем КНР Си ЦзиньпиномВнешняя политика
05:51
Трамп пригрозил губернатору ИллинойсаДругие страны
05:18
"Ноттингем Форест" подписал защитника "Ювентуса"Футбол
04:43
СМИ: Две трети британцев не желают воевать за свою странуДругие страны
04:05
В Джалилабаде забетонировали участок Муганского оросительного каналаИнфраструктура
03:39
Швейцарские производители золота отказываются переносить производство в СШАЭкономика
03:20
Фото
Азербайджанские спортсмены выиграли турнир по ММА в ТбилисиИндивидуальные
02:54