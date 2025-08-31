    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    • 31 avqust, 2025
    • 06:06
    Tramp İllinoys qubernatorunu hədələyib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp xəbərdarlıq edib ki, yerli hakimiyyət cinayətləri nizamlamasa, Çikaqoda federal nəzarət tədbirlərinə müraciət edə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "Truth" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.

    Siyasətçi qeyd edib ki, ötən həftəsonu şəhərdə 24 nəfər güllələnib, 6 nəfər isə xəsarətlər alıb. Tramp "İllinoys ştatının qubernatorunu" xatırladıb.

    "O (İllinoys ştatının qubernatoru Cey Pritsker - red.) dəlidir. Yaxşı olar ki, vəziyyəti tez düzəltsin, yoxsa biz gələrik", - ABŞ prezidenti deyib.

    Bundan əvvəl Tramp Çikaqo və Nyu-Yorkda cinayətkarlıqla mübarizə üçün qoşun göndərə biləcəyinə eyham vurmuşdu.

    Трамп пригрозил губернатору Иллинойса

