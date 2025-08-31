Tramp İllinoys qubernatorunu hədələyib
Digər ölkələr
- 31 avqust, 2025
- 06:06
ABŞ Prezidenti Donald Tramp xəbərdarlıq edib ki, yerli hakimiyyət cinayətləri nizamlamasa, Çikaqoda federal nəzarət tədbirlərinə müraciət edə bilər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "Truth" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.
Siyasətçi qeyd edib ki, ötən həftəsonu şəhərdə 24 nəfər güllələnib, 6 nəfər isə xəsarətlər alıb. Tramp "İllinoys ştatının qubernatorunu" xatırladıb.
"O (İllinoys ştatının qubernatoru Cey Pritsker - red.) dəlidir. Yaxşı olar ki, vəziyyəti tez düzəltsin, yoxsa biz gələrik", - ABŞ prezidenti deyib.
Bundan əvvəl Tramp Çikaqo və Nyu-Yorkda cinayətkarlıqla mübarizə üçün qoşun göndərə biləcəyinə eyham vurmuşdu.
Son xəbərlər
06:15
Tiencin şəhərində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Çinin Sədri Si Cinpin ilə görüşü keçirilirXarici siyasət
06:06
Tramp İllinoys qubernatorunu hədələyibDigər ölkələr
05:46
"Nottingem Forest" "Yuventus"dan müdafiəçi alıbFutbol
05:08
KİV: Britaniyalıların üçdə ikisi öz ölkələri üçün döyüşmək istəmirDigər ölkələr
04:37
İsveçrə qızıl istehsalçıları hasilatı ABŞ-yə köçürməkdən imtina edirlərİqtisadiyyat
04:09
Cəlilabadda Muğan kanalının bir hissəsi beton üzlüyə alınıbİnfrastruktur
03:44
Fransada ödəniş sistemlərində ciddi nasazlıq yaranıbDigər ölkələr
03:00
Foto
Tbilisidə MMA turnirində azərbaycanlı idmançılar qələbə qazanıbFərdi
02:45