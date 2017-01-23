Трамп пригласил президента Египта в Вашингтон

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп ожидает визита в Вашингтон своего египетского коллеги Абдель Фаттаха ас-Сиси.
Как передает Report, об этом сообщил президентский офис в Каире.
В понедельник Трамп и ас-Сиси побеседовали по телефону. Американский лидер заявил, что ценит усилия, предпринимаемые Египтом в "войне с терроризмом", и подтвердил приверженность своей администрации к поддержке Арабской республики.
"Президент США также ожидает визит президента (ас-Сиси) в Вашингтон, который готовится по дипломатическим каналам", — цитирует заявление египетской стороны агентство Рейтер.
Ас-Сиси станет вторым лидером государства в ближневосточном регионе, с которым пообщался Трамп. Ранее он побеседовал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
News DepartmentАвтор новости
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