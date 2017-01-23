Трамп пригласил президента Египта в Вашингтон

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп ожидает визита в Вашингтон своего египетского коллеги Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Как передает Report, об этом сообщил президентский офис в Каире.

В понедельник Трамп и ас-Сиси побеседовали по телефону. Американский лидер заявил, что ценит усилия, предпринимаемые Египтом в "войне с терроризмом", и подтвердил приверженность своей администрации к поддержке Арабской республики.

"Президент США также ожидает визит президента (ас-Сиси) в Вашингтон, который готовится по дипломатическим каналам", — цитирует заявление египетской стороны агентство Рейтер.

Ас-Сиси станет вторым лидером государства в ближневосточном регионе, с которым пообщался Трамп. Ранее он побеседовал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.