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    Трамп пригласил президента Египта в Вашингтон

    В понедельник Трамп и ас-Сиси побеседовали по телефону

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп ожидает визита в Вашингтон своего египетского коллеги Абдель Фаттаха ас-Сиси.

    Как передает Report, об этом сообщил президентский офис в Каире.

    В понедельник Трамп и ас-Сиси побеседовали по телефону. Американский лидер заявил, что ценит усилия, предпринимаемые Египтом в "войне с терроризмом", и подтвердил приверженность своей администрации к поддержке Арабской республики.

    "Президент США также ожидает визит президента (ас-Сиси) в Вашингтон, который готовится по дипломатическим каналам", — цитирует заявление египетской стороны агентство Рейтер.

    Ас-Сиси станет вторым лидером государства в ближневосточном регионе, с которым пообщался Трамп. Ранее он побеседовал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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