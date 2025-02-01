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Трамп пригласил президента Египта посетить Вашингтон 

Трамп пригласил президента Египта посетить Вашингтон  Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Другие страны
1 февраля 2025 г. 21:13
Трамп пригласил президента Египта посетить Вашингтон 

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор.

Как передает Report, об этом сообщили в канцелярии египетского лидера

В публикации отмечается, что глава Белого дома направил президенту Египта открытое приглашение посетить Вашингтон и встретиться с ним в администрации США.

До этого Трамп заявил, что считает возможным расселение жителей сектора Газа, утративших крышу над головой, в арабских странах.

По словам президента США, он уже переговорил на эту тему с королем Иордании Абдаллой II и намерен затронуть ее также с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Журналисты попросили Трампа уточнить, имеет ли он в виду временное решение проблемы. На это американский лидер ответил, что речь может идти как о временном, так и долгосрочном варианте.

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