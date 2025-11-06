Трамп: Индия практически прекратила закупки нефти у РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия "в основном" прекратила приобретение российской нефти.

Как передает Report, об этом американский лидер сообщил во время беседы с журналистами в Белом доме.

Он рассказал, что переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди по торговым вопросам идут "отлично".

"[Индийские компании] в основном прекратили покупать нефть у России. Он [Нарендра Моди] мой друг. Хочет, чтобы я туда приехал", - сказал Трамп, пообещав, что нанесет визит в Индию. На уточняющий вопрос о том, произойдет ли это в 2026 году, он ответил: "Возможно, да".

Напомним, что 6 августа США ввели дополнительные тарифы в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. В конце августа пошлины на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. МИД Индии назвал эти действия несправедливыми.

Как 15 октября заявил Трамп, Моди уведомил его лично о готовности Нью-Дели прекратить закупки российской нефти.