Tramp: Hindistan faktiki olaraq Rusiyadan neft almağı dayandırıb
Digər ölkələr
- 07 noyabr, 2025
- 00:30
ABŞ prezidenti Donald Tramp bildirib ki, Hindistan Rusiyadan neft almağı faktiki olaraq dayandırıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Amerika lideri Ağ Evdə jurnalistlərlə söhbəti zamanı bildirib.
O bildirib ki, Hindistanın baş naziri Narendra Modi ilə ticarət danışıqları "əla" gedir.
"Hindistan şirkətləri əsasən Rusiyadan neft almağı dayandırıb. O (Narendra Modi - Qeyd) mənim dostumdur və mənim ora getməyimi istəyir", - deyən Tramp Hindistana səfər edəcəyinə söz verib.
Bunun 2026-cı ildə baş verib-verməyəcəyini soruşduqda o, "Ola bilər" cavabını verib.
