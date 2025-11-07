İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    Tramp: Hindistan faktiki olaraq Rusiyadan neft almağı dayandırıb

    Digər ölkələr
    • 07 noyabr, 2025
    • 00:30
    Tramp: Hindistan faktiki olaraq Rusiyadan neft almağı dayandırıb

    ABŞ prezidenti Donald Tramp bildirib ki, Hindistan Rusiyadan neft almağı faktiki olaraq dayandırıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Amerika lideri Ağ Evdə jurnalistlərlə söhbəti zamanı bildirib.

    O bildirib ki, Hindistanın baş naziri Narendra Modi ilə ticarət danışıqları "əla" gedir.

    "Hindistan şirkətləri əsasən Rusiyadan neft almağı dayandırıb. O (Narendra Modi - Qeyd) mənim dostumdur və mənim ora getməyimi istəyir", - deyən Tramp Hindistana səfər edəcəyinə söz verib.

    Bunun 2026-cı ildə baş verib-verməyəcəyini soruşduqda o, "Ola bilər" cavabını verib.

    Donald Tramp Hindistan Rusiya neft
    Трамп: Индия практически прекратила закупки нефти у РФ

    Son xəbərlər

    01:12

    Aleksandr Veles-Qrin: Ukrayna müharibə bitdikdən sonra da Rusiya üçün çəkindirici rol oynamalıdır

    Digər ölkələr
    00:45

    Uitkoff: Daha bir ölkə "İbrahim Sazişləri"nə qoşulacaq

    Digər ölkələr
    00:30

    Tramp: Hindistan faktiki olaraq Rusiyadan neft almağı dayandırıb

    Digər ölkələr
    00:28

    BMT TŞ Əhməd Əl Şaraanı sanksiya siyahılarından çıxarıb

    Digər ölkələr
    00:07

    KİV: Suriya ABŞ qoşunlarının ölkədə yerləşdirilməsi ilə bağlı xəbərləri təkzib edib

    Digər ölkələr
    23:55
    Foto

    Qazi Universitetində Qarabağ Zəfərinin beşinci ildönümü münasibətilə konfrans keçirilib

    Xarici siyasət
    23:41

    Azərbaycanın gənc cüdoçuları Avropa Kubokunda iştirak edəcəklər

    Fərdi
    23:40

    Qəddafinin oğlu azadlığa çıxıb

    Digər ölkələr
    23:15

    Trampın iştirakı ilə keçirilən görüş iştirakçılardan birinin huşunu itirməsi səbəbindən yarımçıq qalıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti