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    Трамп предложил Тиллерсону сравнить IQ

    И могу вам сказать, кто победит© AP Photo

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп предложил сравнить его и госсекретаря Рекса Тиллерсона результаты теста на определение коэффициента интеллекта (IQ), если тот действительно употребил нелестное выражение в отношении главы государства. 

    Как сообщает Report, об этом Д.Трамп заявил в интервью журналу Forbes.

    "Думаю, что это "фейковые новости". Но если он действительно это сказал, то, полагаю, нам нужно сравнить (результаты) тестов IQ. И могу вам сказать, кто победит", - заявил Трамп.

    На прошлой неделе телеканал NBC News сообщил, что Тиллерсон нелестно отзывался о Трампе и намеревался летом покинуть свой пост, но остался после уговоров вице-президента Майка Пенса. Тиллерсон в свою очередь  опроверг эту информацию.

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