    Трамп предложил создать "Совет мира" для восстановления Газы

    • 13 октября, 2025
    • 16:12
    Трамп предложил создать Совет мира для восстановления Газы

    В настоящее время палестинцам и региональным партнерам необходимо сосредоточиться на постконфликтном восстановлении Газы. США также примут участие в данном процессе.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления в парламенте Израиля (Кнессете).

    "Я намереваюсь выступить партнером в этом деле. Мы собираемся помочь", - сказал Трамп, призвав при этом другие государства присоединиться к его планам.

    Он также предложил группу партнеров назвать "Советом мира".

    Трамп отметил, что международным партнерам необходимо сосредоточиться не на строительстве крепостей, а на строительстве инфраструктуры в Газе, а вместо поставок оружия организовать поставки продукции и технологий.

