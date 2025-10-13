Трамп предложил создать "Совет мира" для восстановления Газы
Другие страны
- 13 октября, 2025
- 16:12
В настоящее время палестинцам и региональным партнерам необходимо сосредоточиться на постконфликтном восстановлении Газы. США также примут участие в данном процессе.
Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления в парламенте Израиля (Кнессете).
"Я намереваюсь выступить партнером в этом деле. Мы собираемся помочь", - сказал Трамп, призвав при этом другие государства присоединиться к его планам.
Он также предложил группу партнеров назвать "Советом мира".
Трамп отметил, что международным партнерам необходимо сосредоточиться не на строительстве крепостей, а на строительстве инфраструктуры в Газе, а вместо поставок оружия организовать поставки продукции и технологий.
Последние новости
16:49
Сохранен прогноз роста добычи нефти в странах ОПЕК+ в 2025 годуЭнергетика
16:42
В Карабахе и Восточном Зангезуре будет проведена геологическая оценкаИнфраструктура
16:41
Азербайджан в сентябре отставал от квоты ОПЕК+ на 91 тыс. б/сЭнергетика
16:41
В Хачмазе на побережье Каспия обнаружены трупы тюленейПроисшествия
16:38
Рамин Мамедов: Карабах и Восточный Зангезур превращаются в центр образования и культурыВнутренняя политика
16:35
Ермак: Наша делегация в США обсудит укрепление ПВО, энергетику и санкции против РФВ регионе
16:31
В РФ Кара-Мурзу и экс-депутата внесли в список террористов - ОБНОВЛЕНОВ регионе
16:29
Экспорт нефти по БТД в августе вырос на 7%Энергетика
16:27