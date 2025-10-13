Трамп предложил создать "Совет мира" для восстановления Газы

В настоящее время палестинцам и региональным партнерам необходимо сосредоточиться на постконфликтном восстановлении Газы. США также примут участие в данном процессе.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления в парламенте Израиля (Кнессете).

"Я намереваюсь выступить партнером в этом деле. Мы собираемся помочь", - сказал Трамп, призвав при этом другие государства присоединиться к его планам.

Он также предложил группу партнеров назвать "Советом мира".

Трамп отметил, что международным партнерам необходимо сосредоточиться не на строительстве крепостей, а на строительстве инфраструктуры в Газе, а вместо поставок оружия организовать поставки продукции и технологий.