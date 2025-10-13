ABŞ lideri Qəzzanın bərpası üçün "Sülh şurası" yaratmağı təklif edib
- 13 oktyabr, 2025
- 16:21
Hazırda fələstinlilər və regional tərəfdaşlar münaqişədən sonra Qəzzanın bərpasına diqqət yetirməlidir. ABŞ da bu prosesdə iştirak edəcək.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp İsrail parlamentində (Knesset) çıxışı zamanı bildirib.
"Mən bu işdə tərəfdaş olmaq niyyətindəyəm. Biz kömək etmək istəyirik", - deyə Tramp bildirib və digər dövlətləri onun planlarına qoşulmağa çağırıb.
O, həmçinin tərəfdaşlar qrupunu "Sülh şurası" adlandırmağı təklif edib.
Tramp qeyd edib ki, beynəlxalq tərəfdaşlar qalalar deyil, Qəzzada infrastruktur qurmağa, silah tədarükü əvəzinə məhsul və texnologiya tədarükünə diqqət yetirməlidir.
