Трамп позвонил Путину в связи с терактом в метро Санкт-Петербурга

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с терактом в петербургском метро.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба российского президента.

«Дональд Трамп выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате варварского теракта, совершенного в петербургском метро, и просил передать слова поддержки российскому народу. Владимир Путин поблагодарил своего американского коллегу за проявленную солидарность», — говорится в сообщении.

Главы государств отметили, что терроризм — это зло, с которым нужно бороться сообща. Также они условились продолжать контакты.