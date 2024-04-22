О нас

Трамп потратил в марте почти $5 млн на судебные издержки

Трамп потратил в марте почти $5 млн на судебные издержки Экс-президент США Дональд Трамп, вновь претендующий на высший государственный пост, в марте потратил $4,9 млн на судебные издержки, и теперь ему может не хватать денег на оплату услуг адвокатов.
Другие страны
22 апреля 2024 г. 02:16
Трамп потратил в марте почти $5 млн на судебные издержки

Экс-президент США Дональд Трамп, вновь претендующий на высший государственный пост, в марте потратил $4,9 млн на судебные издержки, и теперь ему может не хватать денег на оплату услуг адвокатов.

Как передает Report, об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на финансовую отчетность предвыборной кампании Трампа.

Отмечается, что на счетах, которые бывший американский лидер использует для оплаты услуг адвокатов, остается $6,8 млн. Это может вынудить Трампа искать новые источники финансирования. Пока что он оплачивает юридические услуги благодаря комитету политических действий Save America, который может принимать пожертвования от доноров. С января 2023 года Save America потратил более $62 млн на судебные издержки.

Национальный комитет Республиканской партии уже отказался оплачивать судебные расходы Трампа, добавляет издание. Экс-глава США может попытаться собрать больше денег со своих доноров или задействовать собственное состояние, уточняет Bloomberg.

Трамп является фигурантом сразу нескольких дел, в том числе о штурме Капитолия, хранении секретных документов и подлоге финансовых документов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Жителя Баку задержали по подозрению в педофилии
Жителя Баку задержали по подозрению в педофилии
15 апреля 2024 г. 11:54
В Азербайджане из незаконного оборота изъяли 49 кг наркотиков
В Азербайджане из незаконного оборота изъяли 49 кг наркотиков
15 апреля 2024 г. 10:02
МИД России: Армения - инструмент США и ЕС для обострения ситуации на Южном Кавказе
МИД России: Армения - инструмент США и ЕС для обострения ситуации на Южном Кавказе
18 апреля 2024 г. 13:33
В Кыргызстане выявили канал продажи человеческих органов
В Кыргызстане выявили канал продажи человеческих органов
18 апреля 2024 г. 14:14
Скончался заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов
Скончался заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов
20 апреля 2024 г. 13:32
Телеведущая Айтен Сафарова попала в ДТП, есть погибший
Телеведущая Айтен Сафарова попала в ДТП, есть погибший
17 апреля 2024 г. 10:13
Буданов спрогнозировал, как закончится война в Украине
Буданов спрогнозировал, как закончится война в Украине
18 апреля 2024 г. 06:42
В Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы
В Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы
15 апреля 2024 г. 09:58
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
19 апреля 2024 г. 14:13
Президент Грузии наложила вето на закон об отмене квот для женщин на выборах
Президент Грузии наложила вето на закон об отмене квот для женщин на выборах
18 апреля 2024 г. 12:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi