Трамп потратил в марте почти $5 млн на судебные издержки

Экс-президент США Дональд Трамп, вновь претендующий на высший государственный пост, в марте потратил $4,9 млн на судебные издержки, и теперь ему может не хватать денег на оплату услуг адвокатов.

Экс-президент США Дональд Трамп, вновь претендующий на высший государственный пост, в марте потратил $4,9 млн на судебные издержки, и теперь ему может не хватать денег на оплату услуг адвокатов.

Как передает Report , об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на финансовую отчетность предвыборной кампании Трампа.

Отмечается, что на счетах, которые бывший американский лидер использует для оплаты услуг адвокатов, остается $6,8 млн. Это может вынудить Трампа искать новые источники финансирования. Пока что он оплачивает юридические услуги благодаря комитету политических действий Save America, который может принимать пожертвования от доноров. С января 2023 года Save America потратил более $62 млн на судебные издержки.

Национальный комитет Республиканской партии уже отказался оплачивать судебные расходы Трампа, добавляет издание. Экс-глава США может попытаться собрать больше денег со своих доноров или задействовать собственное состояние, уточняет Bloomberg.

Трамп является фигурантом сразу нескольких дел, в том числе о штурме Капитолия, хранении секретных документов и подлоге финансовых документов.