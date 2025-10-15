Трамп посмертно наградил Кирка Президентской медалью Свободы

Президент США Дональд Трамп во вторник посмертно наградил убитого в результате покушения консервативного политического активиста Чарли Кирка Президентской медалью Свободы.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, он передал награду вдове погибшего Эрике Кирк.

"Чарльз Джеймс Кирк был провидцем и одним из величайших представителей своего поколения", - заявил во время церемонии Трамп.

Отметим, что 10 сентября 2025 года в Университете Долины Юта (Utah Valley University) Чарли Кирк, активный американский консервативный деятель, близкий соратник президента США Дональда Трампа был смертельно ранен выстрелом в шею во время публичного выступления. Кирка доставили в больницу в критическом состоянии, но вскоре он скончался.

12 сентября губернатор штата Юта Спенсер Кокс сообщил о задержании подозреваемого в убийстве. Им является 22-летний Тайлер Джеймс Робинсон.

Трамп призвал приговорить стрелявшего к смертной казни.