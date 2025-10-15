Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Трамп посмертно наградил Кирка Президентской медалью Свободы

    Другие страны
    • 15 октября, 2025
    • 01:39
    Трамп посмертно наградил Кирка Президентской медалью Свободы

    Президент США Дональд Трамп во вторник посмертно наградил убитого в результате покушения консервативного политического активиста Чарли Кирка Президентской медалью Свободы.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, он передал награду вдове погибшего Эрике Кирк.

    "Чарльз Джеймс Кирк был провидцем и одним из величайших представителей своего поколения", - заявил во время церемонии Трамп.

    Отметим, что 10 сентября 2025 года в Университете Долины Юта (Utah Valley University) Чарли Кирк, активный американский консервативный деятель, близкий соратник президента США Дональда Трампа был смертельно ранен выстрелом в шею во время публичного выступления. Кирка доставили в больницу в критическом состоянии, но вскоре он скончался.

    12 сентября губернатор штата Юта Спенсер Кокс сообщил о задержании подозреваемого в убийстве. Им является 22-летний Тайлер Джеймс Робинсон.

    Трамп призвал приговорить стрелявшего к смертной казни.

    Дональд Трамп Чарли Кирк
    Tramp Kirki ölümündən sonra "Azadlıq" medalı ilə təltif edib

    Последние новости

    01:51
    Фото

    Состоялась встреча президентов Турции и Грузии

    В регионе
    01:39

    Трамп посмертно наградил Кирка Президентской медалью Свободы

    Другие страны
    01:33

    ЧМ-2026: Состоялось еще 8 матчей отборочного этапа еврозоны

    Футбол
    01:10

    В Индии при пожаре в автобусе погибли не менее 20 человек

    Другие страны
    00:56
    Фото

    Госдепартамент США: Трамп завершил восемь войн за восемь месяцев

    Другие страны
    00:19

    Трамп: Аргентина не получит финансовой помощи США при утрате Милеем власти

    Другие страны
    00:04

    ХАМАС передал тела еще четырех погибших заложников

    Другие страны
    00:00

    Минуло 22 года со дня первого избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана

    Внутренняя политика
    23:48

    Бессент: Вашингтон готов наращивать давление на Москву

    Другие страны
    Лента новостей