    Трамп поручил Хегсету предоставить войска для защиты Портленда от "Антифы"

    Другие страны
    • 27 сентября, 2025
    • 21:22
    Трамп поручил Хегсету предоставить войска для защиты Портленда от Антифы

    Президент США Дональд Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету предоставить войска для защиты Портленда от движения "Антифа".

    Как передает Report, об этом Трамп сообщил в Truth Social.

    "По просьбе министра внутренней безопасности Кристи Ноэм я поручаю министру войны Питу Хегсету предоставить все необходимые войска для защиты опустошенного войной Портленда и всех наших осаждаемых объектов ICE от атак "Антифа" и других внутренних террористов. Я также разрешаю использовать полную силу, если это необходимо", - написал он.

    Напомним, что 23 сентября Трамп подписал указ о признании движения террористической организацией. Как писала газета WSJ со ссылкой на источники, в винтовке, из которой могли убить консервативного активиста и сторонника американского президента Чарли Кирка, нашли пули с выгравированными лозунгами "Антифа". Большинство сторонников движения предположительно сконцентрированы в Портленде.

