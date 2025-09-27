Tramp Heqsetə Portlendi "Antifa"dan qorumağı tapşırıb
- 27 sentyabr, 2025
- 21:43
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Pentaqonun rəhbəri Pit Heqsetə Portlendi "Antifa" hərəkatından qorumaq üçün qoşunla təmin etməyi tapşırıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Tramp "Truth Social"da yazıb.
"Daxili təhlükəsizlik katibi Kristi Noemin xahişi ilə mən müharibədən zərər çəkmiş Portlend, mühasirəyə alınmış bütün ICE obyektlərimizi "Antifa" və digər yerli terrorçuların hücumlarından qorumaq üçün bütün lazımi qoşunları təmin etmək üçün hərb naziri Pit Heqsetə göstəriş verirəm. Mən lazım gələrsə, tam gücdən istifadə etməyə də icazə verirəm", - o yazıb.
Xatırladaq ki, Tramp sentyabrın 23-də hərəkatın terror təşkilatı elan edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. WSJ-nin mənbələrə istinadən verdiyi məlumata görə, mühafizəkar fəal və ABŞ Prezidentinin tərəfdarı Çarli Kirki öldürmək üçün istifadə edilən tüfəngdə "Antifa" şüarları həkk olunmuş güllələr tapılıb. Hərəkatın tərəfdarlarının əksəriyyətinin Portlenddə cəmləşdiyi güman edilir.