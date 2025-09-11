Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Трамп попросил Нетаньяху не ударять больше по Катару

    Другие страны
    • 11 сентября, 2025
    • 17:35
    Трамп попросил Нетаньяху не ударять больше по Катару

    Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

    Как передает Report, об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

    По информации портала, Трамп призвал его не отдавать больше приказов атаковать Катар, на подобии тех, что были 9 сентября для уничтожения лидеров ХАМАС.

    "Это неприемлемо, я требую чтобы вы больше этого не повторяли", - цитирует слова Трампа неназванный источник. 

